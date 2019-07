Calciomercato Milan: sondaggio con il Benfica per Gedson Fernandes

Il Milan ha fatto sondaggi con il Benfica e l’agente di Gedson Fernandes: trattativa difficile per le richieste dei portoghesi

Il Milan continua a rinforzare il centrocampo sotto esplicita richiesta di Giampaolo. Da Empoli sono arrivati Bennacer e Krunic ma potrebbero essere presto raggiunti in rossonero da Gedson Fernandes.

Uno dei tanti gioiellini del Benfica piace (e non poco) a Maldini e Boban che hanno fatto dei sondaggi informali sia con la società portoghese che con l’agente del giocatore. Per ora non si può ancora parlare di trattativa ma la situazione potrebbe incendiarsi nelle prossime settimane.