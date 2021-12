Calciomercato Milan, sostituto Kjaer: si pensa a Luiz Felipe della Lazio

Calciomercato Milan: per sostituire l’infortunato Kjaer, i rossoneri avrebbero messo nel mirino Luiz Felipe della Lazio

I mercati di Lazio e Milan potrebbero tornare ad incrociarsi a gennaio. I rossoneri hanno perso Simon Kjaer (oggi l’operazione al ginocchio) e stanno pensando di tornare sul mercato a gennaio per sostituire numericamente il danese.

Secondo La Gazzetta dello Sport, nella lista dei papabili difensori c’è anche il centrale della Lazio Luiz Felipe. Il brasiliano è in scadenza di contratto a giugno, sta trattando il rinnovo con Tare e Lotito ma la fumata bianca ancora non c’è. In questo stallo potrebbe inserirsi proprio il Milan facendo un’offerta che eviterebbe alla Lazio di perderlo a zero a giugno.