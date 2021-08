Calciomercato Milan, spunta Florenzi per la fascia destra

Calciomercato Milan, i rossoneri valutano l’esterno in uscita dalla Roma per rinforzare la fascia destra della difesa

Spunta un nuovo nome per la fascia destra del Milan: Alessandro Florenzi. Primi contatti in corso, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, per il giocatore finito fuori dal progetto tecnico della Roma dopo l’annata passata in prestito tra le fila del Psg.

Messo in vendita dai giallorossi, sul 30enne ci sarebbero anche Juventus, Inter e soprattutto il Siviglia, che ha però bisogno prima di vendere qualcuno per liberare spazio.

