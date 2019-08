Calciomercato Milan: spunta l’alternativa a Angel Correa

Il Milan continua a lavorare senza sosta per Angel Correa ma dal Brasile è sempre più caldo il nome di Everton Soares come alternativa

Il Milan continua a spingere per Correa dell’Atletico Madrid. Il giocatore vuole soltanto il rossonero ma i due club non hanno ancora trovato un’intesa. Come riporta Gianluca Di Marzio i due club intensificheranno i contatti nelle prossime ore.

In alternativa torna di moda Everton Soares, classe ’96 del Gremio. Il cartellino del brasiliano è di circa 40 milioni, ma la difficoltà dell’operazione è legata soprattutto ai tempi tecnici richiesti.