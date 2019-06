Calciomercato Milan, spunta l’ipotesi sul giovane talento Elmas

Calciomercato Milan, spunta l’ipotesi sul giovane talento macedone, classe 1999, Elmas del Fenerbahce

Milan, spunta l’ipotesi sul giovane talento classe 1999 Elmas, di proprietà del Fenerbahce. La notizia pubblicata oggi su Il Corriere dello Sport conferma il diffuso interesse dei club europei verso la promessa macedone.

Come già visto, la società rossonera si mette in fila dietro a Napoli e Inter. Il centrale del Fenerbahce avrebbe da poco rifiutato l’offerta dell’Atletico Madrid, mentre in Bundesliga è stato puntato dal Borussia Dortmund.