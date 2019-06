Calciomercato Milan: l’Atletico Madrid pronto a pagare la clausola di Suso

Suso potrebbe essere sacrificato dal Milan per ottenere una plusvalenza: l’agente ha incontrato l’Atletico Madrid

Il Milan ha la necessità di fare una plusvalenza corposa entro il 30 giugno per non rischiare di chiudere il bilancio con una perdita gravosa. Per questo motivo si sta sfogliando la margherita su chi può essere sacrificato sull’altare del FPF.

Come riferito da ‘Tuttosport‘,l’indiziato numero uno potrebbe essere Suso. Il suo agente Alessandro Lucci ha incontrato due volte l’Atletico Madrid, disposto a pagare i 40 milioni previsti dalla clausola rescissoria presente nel contratto con i rossoneri.