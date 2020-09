Calciomercato Milan: tra Dalot e Tomiyasu spunta anche Nacho

Dopo la cessione di Paquetà il Milan è alla ricerca di un difensore: tra Dalot e Tomiyasu spunta anche l’ipotesi Nacho

Dopo aver ceduto Lucas Paquetà al Lione, il Milan è a caccia di un difensore. Obiettivo prioritario in casa rossonera: sfumato Fofana, gli occhi sono puntati su Dalot del Manchester United, Tomiyasu del Bologna e Nacho del Real Madrid.

Come riporta Gianluca Di Marzio, c’è stato un incontro tra Milan e Real, si lavora per un prestito secco. E in caso di fumata bianca, i Blancos potrebbero anche partecipare al pagamento dello stipendio del giocatore.