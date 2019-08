Calciomercato Milan, tre opzioni nel futuro di Conti: ecco gli scenari per il terzino rossonero in vista della nuova stagione

E’ ancora tutto da disegnare, in casa Milan, il futuro di Andrea Conti. Il terzino rossonero, reduce da una tremenda serie di problemi fisici, è infatti in bilico tra la conferma in rosa e l’addio.

Su di lui, in particolare, c’è l’interesse del Parma in Italia e del Werder Brema dall’estero. In caso di saluti, il Milan dovrebbe poi trovare un sostituto per la corsia destra.