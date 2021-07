Calciomercato Milan, Vlasic l’ultima idea per la trequarti

Il Milan è alla caccia del sostituto di Calhanoglu. Quello del croato è il nome preferito sulla lista di mercato

Dopo le partenze a parametro zero di Gigio Donnarumma ed Hakan Calhanoglu, in casa Milan è tempo di mercato in entrata. I rossoneri sono alla ricerca di un sostituto del turco che, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe stato individuato di Nikola Vlasic, attualmente in forza al Cska di Mosca.

Tra i protagonisti della Croazia all’ultimo Europeo, Vlasic viene però valutato troppo per le casse rossonere: ben 30 milioni di euro. Il ragazzo attende speranzoso sviluppi positivi nella trattativa ma, intanto, ha regolarmente ripreso ad allenarsi con la sua attuale squadra.

