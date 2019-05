Cristian Zapata pare ormai a dire addio al Milan a fine stagione: sul difensore sono quattro i club interessati

Cristian Zapata e il Milan si lasceranno a fine stagione. Il difensore ha un contratto in scadenza a giugno e, salvo colpi di scena, non gli verrà rinnovato. La scelta dipende tutta da Gazidis che non vorrebbe avere per il futuro una squadra con pedine over 30.

Sul calciatore si sono già mosse diverse squadre a partire dal Flamengo e dal Fenerbahce. Anche in Premier si contano alcuni sondaggi: quello dell’Everton e il Watford di Pozzo.