Il Napoli pensa a rinforzarsi per il mercato di gennaio e ha messo nel mirino il talento del Boca, Almendra

Il mercato di gennaio si avvicina e il Napoli ha iniziato a sondare il terreno per cercare di portare a casa elementi in grado di rinforzare l’attuale rosa. Tra questi nomi spunta quello di Agustin Almendra, indiscutibile talento classe 2000 del Boca. L’argentino è definito come il nuovo Riquelme, gioca da trequartista e può ricoprire differenti ruoli nel centrocampo.

La dirigenza partenopea sta pensando di farci più di un semplice sondaggi e anzi, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe addirittura blindato il centrocampista capitano della nazionale Argentina U20. Attualmente si valuta se accelerare i tempi e acquistarlo già a gennaio oppure se attendere la fine del campionato di Serie A. Il cartellino del calciatore si aggira intorno ai 20 milioni di euro, un prezzo decisamente alto che però il Napoli potrebbe trovare un punto di incontro col club degli xeneizes.