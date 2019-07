Calciomercato Napoli: blitz del ds Giuntoli a Madrid per James Rodriguez

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, è volato a Madrid per provare a chiudere per James Rodriguez

Mentre il Napoli si allenava a Dimaro agli ordini di Carlo Ancelotti, Cristiano Giuntoli volava a Madrid per un blitz di mercato. Come informa Gianluca Di Marzio, infatti, il ds azzurro ha fatto un vero e proprio blitz nella capitale spagnola per provare a chiudere per James Rodriguez.

L’entrata in scena dell’Atletico Madrid ha messo in apprensione gli azzurri che hanno immediatamente spedito Giuntoli a Madrid per incontrare Jorge Mendes e provare a chiudere l’affare James nel più breve tempo possibile.