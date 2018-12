Il Napoli lavora in vista delle prossime stagioni. Zielinski e Callejon verso il rinnovo. Sirene cinesi per Dries Mertens

Il Napoli vuole vincere il campionato, vuole andare avanti in Champions League ma pensa anche al prossimo futuro. Come riferito da Il Mattino, la società infatti pensa a come migliorare la squadra, partendo però da alcuni punti fermi. José Maria Callejon sta vivendo una stagione non indimenticabile dal punto di vista realizzativo (non ha ancora segnato) ma è un punto fermo del Napoli di Ancelotti. Il giocatore è pronto a firmare il rinnovo del contratto con il club azzurro, firmando un nuovo contratto a vita con la società di Aurelio De Laurentiis. Calciomercato Napoli: le ultime.

Calleti è legato visceralmente alla piazza azzurra e non ha intenzione di cambiare aria. Novità importanti arrivano poi da Piotr Zielinski: la questione legata al rinnovo del contratto del giocatore polacco sembrava in alto mare ma nelle ultime ore c’è stata un’accelerata che porterà al rinnovo. Accordo trovato per il rinnovo, nuova scadenza 2023 e nessuna clausola rescissoria. Rinnovo in vista anche per il ds Giuntoli. Problemi invece per Hysaj (scadenza 2021) e Mertens: l’albanese potrebbe andare via già a gennaio, il belga potrebbe proseguire la sua carriera in Cina: in arrivo grosse e importanti offerte.