Il Napoli cerca un portiere: Leno in pole position ma occhio a Sirigu

In questa prima fase di calciomercato, il Napoli è alla disperata ricerca di un portiere: tramontato definitivamente l’idea Rui Patricio rimangono Sirigu o Leno

Aurelio De Laurentiis avrà organizzato centinaia di casting per decidere quale attore o attrice sarebbero comparsi in uno dei suoi numerosi film. Ma non credeva assolutamente di ritrovarsi ad organizzare un casting per scegliere il nuovo portiere del Napoli. E’ un po’ quello che sta accadendo dopo la dipartita di Reina direzione Milano. I profili candidati sono sempre i soliti: Rui Patricio, Leno, Sirigu più la suggestione Handanovic e la scommessa Meret. E’ definitivamente tramontata la pista che portava a Rui Patricio, che adesso ha avviato un contenzioso con la sua società per alcune situazioni poco chiare portate avanti dal suo agente, l’ingombrante Mendes. I dirigenti partenopei ci hanno provato con il portiere sloveno dell’Inter ma dopo aver visto le richieste nerazzurre per far partire Handanovic si sono tirati indietro. Rimane dunque una corsa a due (a tre se inseriamo il sogno Areola del Psg, che però verrà venduto a peso d’oro dai parigini). Leno o Sirigu.

Con il portiere tedesco del Bayern Leverkusen ci sono stati proficui contatti ed è per questo che parte in pole position. Ma è notizia di questi ultimi giorni, una ripresa dei contatti del Napoli con il Torino per poter arrivare a Salvatore Sirigu. Il portiere, in scadenza nel 2019, piace molto ad Ancelotti che già lo ha allenato con ottimi risultati al Paris Saint German. Il portiere sardo è ovviamente attratto dall’offerta del Napoli. La possibilità di giocare in Champions e l’occasione di strappare l’ultimo, forse, grande contratto della sua carriera hanno fatto traballare l’ex Palermo che non ha ancora dato garanzie di permanenza al Torino. Una situazione che sicuramente dovrà sbrigarsi entro la fine di giugno, visto che Sirigu non ha intenzione di partire per il ritiro granata con l’etichetta di uomo mercato.