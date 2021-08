Napoli, dalla Spagna: l’Atletico punta Insigne a parametro zero

Anche i colchoneros si iscrivono alla corsa per Lorenzo Insigne. Obiettivo ottenere la firma per l’estate del prossimo anno

Anche l‘Atletico Madrid sulle tracce di Lorenzo Insigne. Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo AS, i Colchoneros punterebbero ad ottenere la firma del numero 24 del Napoli per l’estate del 2022, in caso di mancato rinnovo nei prossimi mesi.

Un’importante offerta sul piatto da parte del club madrileno sarebbe stata promessa al giocatore, che potrebbe quindi lasciare la Serie A.