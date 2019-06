Calciomercato Napoli: De Laurentiis convinto, accelerata per James Rodriguez?

Ancelotti vuole un big dal mercato per il suo Napoli e il nome più caldo in questo momento è quello di James Rodriguez

Carlo Ancelotti ha un feeling speciale con James Rodriguez. Uno che ha collezionato trionfi tra Banfield, Porto, Real Madrid, Bayern, Monaco e Nazionale colombiana e che si avvicina al Napoli in “un mercato che sta per esplodere. Ancelotti lo volle a Monaco, nel 2013. Nel 2014 ci fu l’esplosione al Mondiale e il trasferimento al Real Madrid, che lo pagò 80 milioni. Nelle ultime due stagioni è stato in prestito al Bayern.

Ora la richiesta, esplicita, a De Laurentiis di portarlo a Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, la richiesta delle merengues è di 42 milioni di euro (cifra che ha frenato il riscatto da parte del Bayern). In più c’è l’ingaggio: sei milioni e mezzo a stagione. Il Napoli ragiona ma De Laurentiis sembra convinto, è prevista un’accelerata?