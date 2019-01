Calciomercato Napoli, trovato l’accordo con Fornals del Villarreal

Il Napoli è vicino a chiudere il colpo Fornals. Il giocatore arriverà dal Villarreal non appena Rog verrà ceduto al Siviglia

Il Napoli sta per chiudere chiudere il colpo Pablo Fornals dal Villarreal. L’odierna edizione del Corriere dello Sport, infatti, riporta che De Laurentiis vorrebbe chiudere la trattativa per centrocampista spagnolo e regalare un importante rinforzo ad Ancelotti già in questa finestra di mercato. L’accordo con il giocatore già è stato trovato.

Il Napoli pagherà tra i 28 e i 33 milioni di euro per il cartellino, mentre Fornals firmerà un contratto quinquennale da 1,5 milioni a stagione. La trattativa verrà ufficialmente chiusa non appena il Napoli avrà ceduto Marko Rog in prestito al Siviglia.