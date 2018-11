Rottura tra Hysaj e il Napoli: le trattative per il rinnovo tra l’agente e De Laurentiis non vanno bene e si pensa alla cessione

Tra Hysaj e il Napoli volano gli stracci: non si stanno mettendo bene infatti i discorsi relativi al rinnovo di contratto del terzino albanese. Secondo Tele Sport, il suo agente, Giuffredi, sta trattando con De Laurentiis e vorrebbe che il suo assistito guadagnasse un milione di euro all’anno in più, passando dagli attuali 2 a 3. Il patron del club azzurro, però, non sarebbe propenso ad accettare, non nascondendo un certo fastidio dopo la richiesta dell’agente di Hysaj. A questo punto non si esclude la cessione del terzino del Napoli: Sarri è molto interessato al suo ex giocatore.