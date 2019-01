Calciomercato Napoli: nelle prossime ore si può chiudere l’acquisto di Kouame dal Genoa. Rog e Diawara sul mercato e sondaggio per Lobotka

Calciomercato Napoli: il club azzurro può chiudere per l’attaccante del Genoa, Christian Kouame. Come riportato da Sky Sport, il Napoli ha intenzione di acquistare il cartellino del giocatore in questa sessione di trasferimenti per poi lasciarlo in prestito fino a giugno al Genoa. La trattativa tra i due club dovrebbe riprendere nel prossimo fine settimana, quando il presidente rossoblù Enrico Preziosi farà rientro in Italia dall’Oriente.

Capitolo centrocampo: oltre all’interesse per Nicolò Barella, si registrano i nomi di Marko Rog e Amadou Diawara sul mercato. Per il giocatore guineano, accostato anche alla Fiorentina, c’è l’interesse del Wolverhampton: la loro partenza potrebbe spianare la strada all’arrivo del mediano slovacco Stanislav Lobotka. Sondaggi aperti per il giocatore del Celta Vigo, che però richiede una cifra alta – 30 milioni – per la cessione del giocatore.