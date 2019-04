Calciomercato Napoli, Insigne apre alla cessione: «Scocciato di non vincere mai, se arrivasse l’offerta…»

Lorenzo Insigne si confessa sulle colonne del Corriere dello Sport e apre ad un possibile addio al Napoli a fine stagione

Per la prima volta, Lorenzo Insigne ha pronunciato parole di apertura verso una possibile cessione. In una intervista concessa al Corriere dello Sport, il fantasista partenopeo non ha nascosto la tentazione di voler provare un’avventura calcistica lontano da Napoli. «Ho ventotto anni e ho già dimostrato quanto valgo – ha dichiarato Insigne al Corriere dello Sport – Mi scoccia arrivare sempre ad un passo dal successo e poi non vincere. In giro c’è gente che mi stima e se dovesse arrivare l’offerta irrinunciabile…». ‘L’affaire Insigne‘ è il titolo che campeggia nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Nelle ultime settimane fra l’altro, il rapporto tra Insigne e i tifosi del Napoli si era incrinato dopo i fischi per il rigore sbagliato contro la Juventus e qualche occasione sprecata in altre partite importanti.