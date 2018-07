Calciomercato Napoli, per la fascia spunta l’ipotesi D’Ambrosio

Il Napoli, in attesa di risposte sulle condizioni di Ghoulam, sembra essere sulle tracce del terzino dell’Inter, Danilo D’Ambrosio.

Il Napoli ha iniziato la preparazione atletica a Dimaro in vista della prossima stagione sotto la guida del nuovo tecnico Carlo Ancelotti. La società partenopea, impegnata anche nel calciomercato, sta fronteggiando i problemi che giungono dall’infermeria, dove sono finiti il neo acquisto Meret, Younes e Ghoulam. Quest’ultimo è stato operato nei giorni scorsi al ginocchio e ancora non si conoscono ancora con certezza i tempi di recupero. Per queste ragioni sembra che i partenopei siano interessati al terzino dell’Inter Danilo D’Ambrosio, attualmente in trattativa con i nerazzurri per il rinnovo. A confermare l’interesse sarebbe la visita a Dimaro dell’agente del giocatore, Vincenzo Pisacane che, però, ha diversi assistiti nel Napoli.