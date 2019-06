Calciomercato Napoli: si lavora per il rinnovo di un anno per Mertens

Dries Mertens potrebbe continuare a giocare con il Napoli la prossima stagione: Giuntoli al lavoro per il rinnovo

Il Napoli non vuole privarsi di Dries Mertens e sta lavorando per prolungare il contratto del belga. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, Dries Mertens sarebbe pronto a rinnovare il contratto fino al 2021, per un altro anno.

L’attaccante belga chiederebbe dunque un prolungamento annuale, gli agenti sono al lavoro, ma non sarebbe da escludere se arrivasse alla naturale scadenza tra un anno in modo tale da liberarsi a zero.