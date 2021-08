Napoli, per Luperto all’Empoli mancano gli ultimi dettagli

Sebastiano Luperto è pronto a lasciare nuovamente il Napoli. Il difensore è ormai ad un passo dal trasferimento all’Empoli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Sebastiano Luperto è pronto a lasciare nuovamente il Napoli dopo l’ultima stagione disputata al Crotone. Il difensore è vicinissimo al passaggio all’Empoli, neopromosso in Serie A, con gli ultimi dettagli ancora da sistemare.

Trasferimento in prestito oneroso con diritto di riscatto in favore degli azzurri toscani, che aspettano il centrale pugliese in ritiro ad inizio della prossima settimana.