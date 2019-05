Rodrigo De Paul è nei piani del Napoli e del ds Giuntoli che lo valuta 20 milioni. Questa mattina a Castel Volturno, vertice di mercato

Fermo restando l’interesse per Ilicic e Lozano, il Napoli si guarda attorno e valuta anche altre piste per potenziare le fasce. L’ultimo nome sulla lista del ds Giuntoli è quello dell’argentino De Paul, fresco di convocazione per la Copa America.

Il ds partenopeo valuta il bianconero 20 milioni, mentre la famiglia Pozzo almeno 30. Tra le due società i rapporti sono comunque ottimi e questo potrebbe facilitare non poco l’affare. Questa mattina, per l’appunto, si terrà un vertice di mercato a Castel Volturno in presenza di De Laurentiis per tracciare le linee guida del prossimo calciomercato.