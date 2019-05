Calciomercato Napoli, Ancelotti adesso vuole mettere le ali: obiettivo Lazzari a destra, sogno Grimaldo a sinistra

Il Napoli, per ridurre il gap che lo separa dalla Juventus, vuole mettere le ali. E rinforzare, in vista della prossima stagione, soprattutto il reparto degli esterni a disposizione di Ancelotti. Per questo motivo, da settimane, è aperto un canale di comunicazione con la Spal, chiacchiere che a breve potrebbero sfociare in un’offerta per Lazzari. Base della trattativa, 15 milioni di euro all’incirca.

Ma è anche e soprattutto la corsia opposta a necessitare di un investimento. E, in questo momento, in cima alla lista di Giuntoli per la fascia destra c’è l’ambizioso nome di Grimaldo del Benfica. Un obiettivo complicato da raggiungere, come non è scontato riuscire ad arrivare – in alternativa – a Teo Hernandez, 21enne del Real Madrid nell’ultima stagione in prestito alla Real Sociedad.