Calciomercato Napoli: ottimismo per James Rodriguez, ecco quando potrebbe arrivare

La trattativa tra Real Madrid e Napoli per James Rodriguez procede: nonostante le difficoltà filtra un cauto ottimismo

Domani il Napoli inizierà il ritiro per la prossima stagione e sia in città che a Dimaro (sede del ritiro partenopeo) sono tutti in fermento. Tutti aspettano il colpo grosso che ha un nome e un cognome ben precisi: James Rodriguez. C’è eccitazione tra la gente, perché potrebbe esserci una novità assoluta, che riguarda il colombiano.

L’idea sarebbe venuta a Aurelio De Laurentiis. Ebbene, il presidente vorrebbe far arrivare il talento colombiano direttamente a Dimaro, una volta conclusa l’operazione col Real Madrid. Siamo nel campo delle ipotesi ovviamente perchè la trattativa con le merengues procede con qualche intoppo ma sembra destinata alla felice conclusione. Il fantasista potrebbe arrivare in Trentino o il 22 o il 23 luglio per poi esordire negli USA contro il Barcellona.