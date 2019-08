Calciomercato Napoli, Ounas vicino al Nizza: le ultime sull’operazione che porterà l’algerino al ritorno in Ligue 1

Per un Lozano che arriva, c’è un Ounas che parte. L’attaccante messicano ha infatti ereditato il numero 11 dall’esterno algerino, che è sempre più vicino all’addio al Napoli.

Ounas, infatti, tornerà in Ligue 1, con ogni probabilità al Nizza. Secondo quanto riportato da Sky Sport le società starebbero limando i dettagli per l’accordo: prestito oneroso sulla base di 3-5 milioni e riscatto fissato a 25. Grande operazione per De Laurentiis.