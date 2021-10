Calciomercato Napoli: Senesi pista complicata. Tutti i dettagli

Calciomercato Napoli: difficile strappare Marcos Senesi al Feyenoord. Tutti gli ostacoli sulla strada del club azzurro

Il Napoli pensa al sostituto di Kalidou Koulibaly, che nel corso dei prossimi mesi sarà impegnato nella Coppa d’Africa con la Nazionale senegalese e, di conseguenza, non disponibile per il tecnico Luciano Spalletti.

Come riportato dal Corriere dello Sport, non è ancora tramontata l’idea Marcos Senesi. Il difensore del Feyenoord, per via del costo di 20 milioni di euro ritenuto elevato, rimane una pista difficilmente concretizzabile.