Calciomercato Napoli, servono terzini: Giuntoli pensa a Parisi dell’Empoli

Calciomercato Napoli: gli azzurri cercano rinforzi nel ruolo di terzino e a gennaio potrebbero essere diverse le operazioni in entrata

Il Napoli ha il problema terzini con i soli Mario Rui e Di Lorenzo che stanno portando avanti la baracca in quel ruolo in questa prima parte di stagione. Nella finestra di calciomercato invernale, gli azzurri dovranno quindi fare degli acquisti e i nomi sono principalmente due: Reinildo Mandava del Lille e Mazraoui dell’Ajax. Entrambi vanno in scadenza a giugno e possono arrivare insieme versando un indennizzo ai rispettivi club.

Per il futuro invece, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il d.s. del Napoli Giuntoli starebbe seguendo con attenzione Fabio Parisi dell’Empoli. Il mancino dei toscani è appena entrato in orbita Under 21 e i partenopei potrebbero muoversi per una trattativa stile Di Lorenzo.