Calciomercato Napoli: sfida all’Inter per Lukaku

Calciomercato Napoli: i partenopei hanno messo Romelu Lukaku nel mirino. Sfida lanciata all’Inter per il belga dello United

Si iscrive una nuova squadra alla corsa per Romelu Lukaku. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, il Napoli sarebbe seriamente interessato all’attaccante belga e per provare a tagliare fuori la concorrenza dell’Inter, gli azzurri si appellerebbero al “Decreto Crescita”.

Tale provvedimento concede agevolazioni fiscali alle aziende italiane che assumono dipendenti all’estero: in particolare quelle del Sud che potranno permettersi una tassazione di appena il 10%, in questo caso da esercitare sull’ingaggio del giocatore.