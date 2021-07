Calciomercato Napoli, Spalletti non molla Thorsby: la situazione

Calciomercato Napoli: a Luciano Spalletti piace Morten Thorsby, ma De Laurentiis ha posto dei paletti

Morten Thorsby resta nel mirino del Napoli. Il centrocampista della Sampdoria piace a Luciano Spalletti che lo ha messo nella lista degli acquisti per la prossima stagione. L’alternativa è Berge insieme al trequartista De Katelaere del Bruges.

A quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis avrebbe messo però un paletto: non saranno prese in considerazione spese folli. Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è avvisato: per Thorsby non potrà chiedere una cifra troppo elevata o il Napoli si orienterà su altri profili.