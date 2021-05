Calciomercato Napoli, sprint per Kaio Jorge: fissato il primo incontro con il procuratore

Il Ds del Napoli Giuntoli incontrerà per la prima volta venerdì il procuratore dell’asso brasiliano classe 2002 Kaio Jorge

Il Napoli sembra aver deciso. Il rinforzo per l’attacco della prossima stagione arriverà dal Brasile. Come spesso accade quando la società partenopea punta un nome, va fino in fondo, e stavolta tocca a Kaio Jorge. Il manager del diciannovenne talento verdeoro è atteso in Italia entro il week end: è il primo incontro ufficiale con il Ds Giuntoli da quando si parla di questa pista.

Kaio in questa stagione con il Santos è rimasto fuori a lungo, è rientrato solo ad aprile, ed ha totalizzato 7 presenze e 3 gol in prima squadra. Ma il Napoli è convinto dell’esplosione di questo attaccante su cui non a caso c’è anche l’interessamento dell’Atletico Madrid.