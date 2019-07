Calciomercato Napoli, da dieci giorni nessun contatto per Icardi

Calciomercato Napoli, da dieci giorni nessun contatto con Giuntoli per Icardi. Roma non è piazza gradita

Ciro Venerato ha rivelato dettagli importanti sulla trattativa per Mauro Icardi imbastita dal Napoli. Ai microfoni di Radio Sportiva, l’esperto ci calciomercato della Rai ha detto: «L’entourage dell’attaccante comunica che da dieci giorni non sente Giuntoli per un approdo al Napoli».

Poi parla anche della concorrenza del club di De Laurentiis: «Anche la Roma ha fatto dei sondaggi, ma non è piazza gradita all’argentino».