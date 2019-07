Calciomercato Napoli: Vinicius-Benfica, c’è l’ufficialità

Calciomercato Napoli: trasferimento di Vinicius al Benfica, c’è l’ufficialità del club lusitano

Se ne era parlato negli ultimi giorni ed ora è giunta l’ufficialità: Carlos Vinicius è un giocatore del Benfica. L’attaccante era stato acquisito dal Napoli nel luglio 2018 e poco dopo ceduto in prestito al Rio Ave, poi al Monaco. Nel comunicato del club tutte i dettagli:

«Il Benfica comunica l’acquisizione dell’attaccante Carlos Vinicius per cinque stagioni (fino al 2024). Il contratto con l’ormai ex calciatore del Napoli, per il quale le Aquile hanno pagato 17 milioni di euro, include una clausola risolutiva il cui valore è fissato a 100 milioni di euro».