Calciomercato Napoli, Vinicius va al Benfica: i dettagli

Calciomercato Napoli, Vinicius Moraes passa al Benfica a titolo definitivo: ecco tutti i dettagli sull’operazione di mercato

Grande colpo in uscita per il Napoli. La società di De Laurentiis ha definito la cessione di Vinicius Moraes, attaccante brasiliano classe 1995 tornato dal prestito al Monaco.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’accordo tra le due società è stato trovato nella notte. Vinicius passa al Benfica a titolo definitivo, per una cifra vicina ai 17 milioni di euro. Cessione importante che potrebbe finanziare un grande colpo in entrata