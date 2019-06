Calciomercato, il nuovo Parma targato D’Aversa-Faggiano: le ultime

Calciomercato Parma, il duo D’Aversa-Faggiano riparte da punti fermi e studia sul mercato: ecco gli obiettivi dei ducali

Il Parma di D’Aversa e Faggiano ripartirà da una meritata salvezza. L’obiettivo è alzare leggermente l’asticella, rinforzando la squadra ma senza spese folli: questo il diktat della società. Mentre resta da sciogliere il nodo portiere, i ducali ripartono da tre certezze: Bruno Alves, Kucka e Gervinho.

Ma non solo: il recente rinnovo di Iacoponi (e non solo) e la volontà di prolungare il contratto di Barillà aggiungono altri due pezzi al puzzle di D’Aversa. Sul mercato, intanto si cerca un attaccante: il sogno è trattenere Inglese, ma la realtà dei fatti potrebbe essere differente. Secondo la ricostruzione di Gazzetta dello Sport, intanto, si va verso nuovo prestito per Grassi e si seguono Laurini (Fiorentina), Iturbe (Pumas) e Karamoh (Inter), oltre a Ciano (Frosinone).