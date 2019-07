Calciomercato Parma, ecco l’offerta per Karamoh: i dettagli della proposta all’Inter da parte dei gialloblu per l’attaccante

Il Parma si muove per rinforzare e migliorare la squadra, soprattutto per quanto riguarda l’attacco, con l’incognita Inglese, che potrebbe non rimanere in Emilia. La società giallorossa starebbe pensando a Karamoh.

L’attaccante francese dell’Inter è nel mirino di Faggiano: c’è stata già una prima offerta, secondo Sport Mediaset, che si aggira tra i 13 e i 15 milioni di euro. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni.