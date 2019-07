Calciomercato Parma: Fenerbahçe e Galatasaray in pressing per Gervinho, il punto

Il Parma domani inizierà il ritiro pre stagionale ma nelle prossime settimane potrebbe salutare una delle sue pedine fondamentali: Gervinho

Dopo una stagione incredibile dove ha raggiunto il record di gol segnati in un singolo campionato era inevitabile che le attenzioni di molti club si focalizzassero su Gervinho. In Italia si è parlato di Inter e Fiorentina, ma come racconta Tuttosport le candidate più forti paiono essere il Galatasaray e il Fenerbahçe.

Le due squadre di Istanbul hanno intenzioni serissime e cercheranno di portare la freccia ivoriana in Turchia. Per farlo dovranno buttare giù il muro eretto dal Parma visto che per strappare l’esterno a D’Aversa serviranno almeno 20 milioni.