Calciomercato Parma, gli obiettivi per gennaio: primo trattenere Gervinho

Arriva il mercato di gennaio e anche il Parma vuole essere protagonista. Gli obiettivi del club ducale

Difficile avere una visione completa sul Parma. Il mercato estivo ha portato in dote tanti giovani, utilizzati quasi col contagocce da Liverani. Osorio nelle ultime gare sta trovando più spazio e sta dimostrando di essere un difensore affidabile. Il primo obiettivo in vista di gennaio sarà quello di provare a tenere Gervinho: si parla di uno scambio con Pinamonti ma se dovesse arrivare il giovane ex Genoa il Parma si ritroverebbe in rosa con 3 centravanti.

Serve qualcosa a centrocampo. Forse potrebbe servire un centrocampista d’esperienza da affiancare a Hernani e a Kurtic. In avanti tutto dipende da Cornelius e Inglese, che hanno dimostrato di aver perso il feeling con la porta: se i due continueranno a non segnare, allora sarà giusto puntare su un altro numero 9.