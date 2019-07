Calciomercato Parma: idea Boateng per l’attacco, i dettagli

Il Parma è tra le squadre più attive sul mercato: l’ultima idea del direttore sportivo Faggiano porta a Boateng

Botti di mercato in casa Parma: dopo gli arrivi di Sepe e Grassi, il d.s. Faggiano rinforza gli esterni di D’Aversa, a cui sta per regalare i terzini Laurini (Fiorentina) e Pezzella (Udinese, offerto il prestito con obbligo di riscatto). In attacco incontro con l’Inter per Karamoh (si cerca un accordo economico tra club).

In attacco si fa spazio anche un’altra pazza idea. Oltre a Inglese spunta l’obiettivo Boateng, tornato al Sassuolo dal prestito al Barcellona. Obiettivo non facilissimo ma i gialloblù faranno un tentativo.