Iturbe-Parma, Faggiano: «Potrebbe servirci»

Calciomercato Parma, idea Juan Iturbe per il reparto avanzato: la conferma arriva dal direttore sportivo Faggiano

Dopo aver regalato a mister D’Aversa lo slovacco Kucka per il centrocampo, il Parma è al lavoro per consegnare al tecnico un’alternativa per il reparto avanzato. La tentazione degli ultimi giorni è Juan Iturbe, attualmente in forza all’Unam Pumas.

I gialloblu hanno effettuato un sondaggio con il club messicano, ecco il commento del ds Faggiano a Dazn: «Non sempre le ciambelle escono col buco: non lo scopro di certo io, è un calciatore che ci potrebbe servire ma dobbiamo stare attenti a diverse situazioni. Possibilità? E’ una pista difficile».