Parma, colpo Kucka: «Mi mancava la A»

Juraj Kucka torna a giocare in Serie A ed esalta Milan Skriniar

«Mi mancava la Serie A. Ho giocato in Italia per 6 anni e mezzo, volevo tornare», queste le parole di Juraj Kucka al suo arrivo in Italia. Il giocatore, che ha militato in serie A con la maglia del Genoa e del Milan, arriva ora alla corte del Parma.«In Turchia non era una buona situazione e il Parma mi ha offerto una cosa interessante, ci siamo messi d’accordo dopo poche settimane». spiega così la decisione di accettare l’offerta da parte degli emiliani.

Il giocatore, in attesa di visite, andrà poi a firmare un contratto di tre anni e mezzo che lo legherà al club fino al 2022. Il centrocampista slovacco nell’intervista alla Gazzetta dello Sport, oltre del suo ritorno in Italia, parla anche del suo connazionale Milan Skriniar elogiandolo: «Milan sta facendo cose straordinarie. È il miglior difensore della Serie A. Non vedo l’ora di affrontarlo tra tre settimane».