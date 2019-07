Calciomercato Parma, trovato l’accordo col Napoli per Sepe e Grassi: ecco con quale formula arriveranno in gialloblu

Il Parma ha praticamente messo a segno due colpi importanti, dei quali si parlava da alcuni giorni. Secondo Alfredo Pedullà, Sepe e Grassi arriveranno a titolo definitivo in gialloblu.

Accordo totale con il Napoli, che non dovrebbe porre ostacoli per la buona riuscita dell’affare. Il Parma, quindi, si assicura il ritorno due giocatori giovani ma con discreta esperienza in Serie A.