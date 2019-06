Calciomercato Perugia: Oddo vuole Iemmello per l’attacco

Il Perugia vuole regalare ad Oddo un grande colpo in attacco: l’identikit tracciato dal presidente Santopadre porta a Pietro Iemmello

Il Perugia si muove sul mercato con idee chiarissime. Il riscatto di Valerio Verre non verrà esercitato. La cifra risparmiata verrà convogliata nel budget (il sesto o il settimo della categoria, a parere del patron) per rafforzare una squadra ambiziosa da affidare ad Oddo. Gli umbri sono intenzionati a chiudere in settimana gli accordi per Luca Vido e Marco Carraro.

Ma è l’attacco il reparto dove i tifosi sperano avvenga il colpo grosso. L’attesa più grande è per il bomber. Pare si punti su Pietro Iemmello 14 gol nelle ultime tre stagioni (7 in A, 7 in B).