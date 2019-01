Calciomercato Roma: l’attaccante senegalese Sadiq torna in Italia. Preso in prestito dal Perugia fino a giugno

In arrivo un nuovo prestito per Umar Sadiq: l’attaccante torna in Italia e ad accoglierlo è il Perugia con la formula del prestito fino a giugno. Ecco il comunicato ufficiale della società umbra:«A.C. Perugia Calcio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sadiq Umar dall’A.S. Roma».

La Roma acquisto il senegalese nello Spezia per poi cederlo in prestito al Bologna, al Torino, al NAC Breda e infine ai Rangers. In Scozia Sadiq ha deluso molto e il suo addio a gennaio era ormai conclamato da tempo, il calciatore infatti ha giocato, con la maglia dei Rangers, solamente 13 partite seguite poi da molte panchine e ancora più tribune. Speriamo che l’arrivo nel Perugia di Alessandro Nesta sia la giusta occasione per Saidq di riscattarsi e di mettersi in mostra così come aveva fatto al NAC Breda (realizzando 5 reti in 12 partite).