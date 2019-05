Calciomercato Real Madrid, è una campagna galactica: già spesi 200 milioni per i primi tre innesti dell’estate

Le intenzioni erano piuttosto belligeranti. E Perez sta decisamente mantenendo le aspettative. Quelle di una faraonica campagna acquisti, la stessa promessa a Zidane in primavera per assicurarsi il ritorno del francese sulla panchina del Real Madrid. Che ora ha la possibilità di investire in maniera corposa per rivoluzionare la rosa, a maggior ragione considerando le cospicue entrate che garantiranno fior di cessioni.

In attesa di capire – da Bale in giù – chi saluterà le merengues, intanto, il capitolo delle entrate è già stato aperto. Con la clausola da 50 milioni pagata al Porto per Militao, con l’acquisto per 45 del giovane Rodrygo dal Santos. E con l’approdo a Madrid di Hazard, caldeggiato dal giocatore stesso dopo il trionfo di ieri sera a Baku in Europa League. Sono questi i primi tre tasselli, per una cifra che rasenta già i 200 milioni di euro…