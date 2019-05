Calciomercato Real Madrid, l’arrivo di Hazard allontana un big

Calciomercato Real Madrid, l’arrivo di Hazard annunciato dal presidente Perez allontana un big dalle merengues

Tempo di progetti, in casa Real Madrid. Per una pianificazione del futuro iniziata in realtà già da diverso tempo, tra il ritorno di Zidane in panchina ed un finale di stagione privo di obiettivi. Quelli che invece non mancano sul mercato, a partire da Hazard: a lungo inseguito negli ultimi anni, il belga è ora pronto a vestire i colori delle merengues.

A lasciarlo intendere, nella giornata di ieri, è stato lo stesso presidente Perez. Che sulla trequarti, però, punta a rinforzare ancora la rosa: resta un obiettivo primario, infatti, Eriksen del Tottenham. Una spesa che, di conseguenza, potrebbe però innescare anche delle uscite. A partire da Isco: molto stimato dal tecnico francese, il rifinitore iberico rischierebbe di avere poco spazio a disposizione a Madrid. Le big d’Europa, insomma, tengono le antenne dritte: Juventus in primis.