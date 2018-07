Mbappè, no al Real Madrid: «Resto al 100% al PSG»

Calciomercato Psg, Kylian Mbappè se queda: l’attaccante francese ha confermato la permanenza a Parigi, rispedito al mittente l’interesse del Real Madrid

Grande protagonista al Mondiale 2018 con la Francia, che ieri ha sconfitto 4-2 la Croazia nella finale dello Stadio Luzniki, Kylian Mbappè ha scacciato tutti i dubbi sul suo futuro. Arrivato dodici mesi fa al Psg dal Monaco, l’attaccante è finito nel mirino del Real Madrid dopo il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus, ma come direbbero in Spagna, se queda…

Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti in Russia, il classe 1998 ha confermato: «Resto al 100 per cento al Psg. Continuerò il mio percorso: sono solo all’inizio della mia carriera. Ho lavorato tanto per arrivare a un momento come questo, ma voglio che sia solo l’inizio». Niente blanco nel futuro del gioiellino transalpino, c’è ancora la Tour Eiffel nel suo destino…