Vidal-Inter, un matrimonio che non si è fatto per colpa del Barcellona: ecco la ricostruzione di quanto accaduto dell’intermediario Giovanni Branchini

Prima del trasferimento al Barcellona, Arturo Vidal è stato molto vicino all’Inter nella sessione di mercato appena terminata. Intermediario della trattativa Giovanni Branchini, che ha ricostruito esattamente quanto accaduto sull’asse Milano-Monaco-Catalogna (e Madrid): «Il nostro mondo ha bisogno di equilibrio, non di eccessi: io sapevo che Vidal non era la prima scelta dell’Inter, che aveva il sogno Luka Modric in sospeso».

Continua il noto procuratore ai microfoni di RMC Sport: «L’Inter non si poteva muovere per chiudere l’acquisto del cileno e, allo stesso tempo, non potevano dire al suo agente che il calciatore era solo la seconda opzione. Nella fase di attesa è arrivato il Barcellona: ai blaugrana non si dice mai di no».