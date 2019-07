Calciomercato Roma: accordo a un passo per Pau Lopez, i dettagli

Nella notte è stato trovato l’accordo tra Roma e Real Betis per Pau Lopez: nella giornata di oggi ci sarà lo scambio di documenti

Petrachi l’aveva promesso in conferenza stampa: «Chiuderò un acquisto oggi» e così è stato. La Roma ha praticamente chiuso per l’arrivo di Pau Lopez in giallorosso. L’accordo con il Real Betis è stato trovato a 20 milioni di euro più la rinuncia alla percentuale sulla futura rivendita di Sanabria, valutata intorno ai 7 milioni di euro.

Come informa Gianluca Di Marzio, oggi le parti si reincontreranno per definire gli ultimi dettagli per poter arrivare alle firme finali.